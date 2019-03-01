178件未成年非法移民遭性虐案 美眾議員：川普「零容忍」惹禍

2019-03-01 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍眾議員杜奇（Ted Deutch）日前在國會聽證會上指出，自2015年10月起遭美國政府於邊境居留的未成年非法移民之中，共發生4556件性虐待控訴案件，其中有178件矛頭直指負責照顧的主管機關衛生與公眾服務部。杜奇表示，這與川普從去年4月實施的「零容忍」移民政策有關。

綜合媒體報導，杜奇26日在眾議院司法委員會（Judiciary Committee）聽證會上，公布的該項文件顯示，從2015年10月歐巴馬（Barack Obama）政府期間至2018年川普政府期間，在邊境居留營的未成年移民中共發生4556件性虐待或性騷擾案，其中大多數的犯案者為其他受拘留的未成年人，不過其中也有178件矛頭直指負責照顧的主管機關衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）的員工，例如遭強行撫摸、員工與未成年移民發展出感情、員工拿情色影片給未成年人觀看等。

杜奇認為，該狀況與去年4月開始對美墨邊境的非法移民實施的「零容忍」政策有關，該政策將未成年非法移民與其父母等成年非法移民拆開，以致原先有家人陪伴的未成年者頓失依靠。杜奇說：「文件顯示我們衛生與公眾服務部的員工，有性虐待未成年人的問題。平均每星期會發生1件衛生與公眾服務部員工性侵害沒有成人陪伴的未成年人。」

不過，負責監督未成年移民拘留事務的衛生與公眾服務部的懷特（Jonathan White）在當日的聽證會上也對杜奇的指控表達質疑，他反駁，「那些指控中沒有衛生與公眾服務部的員工。」

懷特表示，如果有案件被舉報，衛生與公眾服務部會進行全面調查，正式的報告會送交司法部（Department of Justice）起訴。據杜奇辦公室公布的數據，4556起未成年人遭到性虐待的控訴案件中，司法部僅有收到其中29%的報告。

另外，除了性虐待問題外，該項移民政策也遭人詬病，有些移民遭遣返時，找不到他們被分開的孩子。眾議院司法委員會共和黨眾議員柯林斯（Rep. Douglas A. Collins）表示，「很明顯，該系統沒有準備好處理邊界上分離孩子與父母的問題。」

2018年4月6日，美國司法部長賽申斯（Jeff Sessions）宣佈執行「零容忍」移民政策。該政策要求所有非法入境的成年人，都並須先接受美國的司法審判，而非以往先走移民法庭的程序。而在父母接受審判的過程中，他們的孩子則按美國聯邦法，送交專門機構進行保護性看管。據了解，該法案導致超過2700名未成年人與父母分開。

A report just revealed that thousands of migrant children suffered sexual abuse while in U.S. custody — and @RepTedDeutch is demanding answers pic.twitter.com/PfeLdcYLGX — NowThis （@nowthisnews） 2019年2月26日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/