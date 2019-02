178件未成年非法移民遭性虐案 美眾議員：川普「零容忍」惹禍

2019-03-01 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨籍眾議員杜奇(Ted Deutch)日前在國會聽證會上指出,自2015年10月起遭美國政府於邊境居留的未成年非法移民之中,共發生4556件性虐待控訴案件,其中有178件矛頭直指負責照顧的主管機關衛生與公眾服務部。杜奇表示,這與川普從去年4月實施的「零容忍」移民政策有關。

綜合媒體報導,杜奇26日在眾議院司法委員會(Judiciary Committee)聽證會上,公布的該項文件顯示,從2015年10月歐巴馬(Barack Obama)政府期間至2018年川普政府期間,在邊境居留營的未成年移民中共發生4556件性虐待或性騷擾案,其中大多數的犯案者為其他受拘留的未成年人,不過其中也有178件矛頭直指負責照顧的主管機關衛生與公眾服務部(Department of Health and Human Services)的員工,例如遭強行撫摸、員工與未成年移民發展出感情、員工拿情色影片給未成年人觀看等。

杜奇認為,該狀況與去年4月開始對美墨邊境的非法移民實施的「零容忍」政策有關,該政策將未成年非法移民與其父母等成年非法移民拆開,以致原先有家人陪伴的未成年者頓失依靠。杜奇說:「文件顯示我們衛生與公眾服務部的員工,有性虐待未成年人的問題。平均每星期會發生1件衛生與公眾服務部員工性侵害沒有成人陪伴的未成年人。」

不過,負責監督未成年移民拘留事務的衛生與公眾服務部的懷特(Jonathan White)在當日的聽證會上也對杜奇的指控表達質疑,他反駁,「那些指控中沒有衛生與公眾服務部的員工。」

懷特表示,如果有案件被舉報,衛生與公眾服務部會進行全面調查,正式的報告會送交司法部(Department of Justice)起訴。據杜奇辦公室公布的數據,4556起未成年人遭到性虐待的控訴案件中,司法部僅有收到其中29%的報告。

另外,除了性虐待問題外,該項移民政策也遭人詬病,有些移民遭遣返時,找不到他們被分開的孩子。眾議院司法委員會共和黨眾議員柯林斯(Rep. Douglas A. Collins)表示,「很明顯,該系統沒有準備好處理邊界上分離孩子與父母的問題。」

2018年4月6日,美國司法部長賽申斯(Jeff Sessions)宣佈執行「零容忍」移民政策。該政策要求所有非法入境的成年人,都並須先接受美國的司法審判,而非以往先走移民法庭的程序。而在父母接受審判的過程中,他們的孩子則按美國聯邦法,送交專門機構進行保護性看管。據了解,該法案導致超過2700名未成年人與父母分開。

