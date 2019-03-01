加國前司法部長控「惡意威脅」 危及杜魯道總理大位

2019-03-01 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大前司法部長王州迪女士（Jody Wilson-Raybould），今天針對總理杜魯道對她的「不當施壓」和「惡意威脅」進行詳細指控、並認為杜魯道意圖干預司法。

王州迪是加拿大首位原住民檢察總長與司法部長，今年1月因內閣重組，轉任退伍軍人部長。2月7日加拿大媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）披露總理杜魯道辦公室去年曾對王州迪施壓，要求她介入SNC-藍萬靈（SNC-Lavalin）集團賄賂案免於被起訴。12日王州迪在社群網站發表聲明，閃電請辭，引發外界熱議。

關於新聞事件，王州迪基於內閣保密協議和律師客戶的保密協議，始終未做出回應。然而，就在今日她前往國會司法委員會作證，在長達4個小時的聽證會中，她打破沉默，道出被施壓的過程，並且對於何時、何地、及何種方法都做出完整的敘述。

王州迪表示，在2018年9月至12月期間，她受到總理辦公室的11人、樞密院辦公室及財政部長辦公室的遊說者不斷對她施壓，至少有10通電話和10次會議，企圖干預SNC-Lavalin訴訟案，總理杜魯道和財政部長莫紐（Bill Morneau）的幕僚長錢班（Ben Chin，音譯）都提出過，讓集團與檢方庭外和解。當時王州迪回應，對此案件，她已盡了應有的責任，不會干涉檢察官。

今日王州迪作證後，保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）和新民主黨黨魁賈格米特（Jagmeet Singh）都呼籲加拿大皇家騎警（RCMP）對此案展開徹底調查，並要求要求杜魯道辭去總理職務。

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