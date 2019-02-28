10幾隻貓咪強行霸占！他的轎車淪為街頭貓咪聚會地

2019-02-28 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕有些流浪貓常會趴在路邊的車輛上休息，不過日本一位網友的車輛明顯有著吸引貓咪的魔力，一次竟然吸引來超過10隻的貓咪跑到車上，讓其他網友熱議。

日本網友「chizuvia」擁有一輛紅色的雙門轎車，不過這輛轎車卻常會吸引來大量的野貓跑到車上休息。而且這些貓咪在車上休息時，都會全部擠在引擎蓋上方取暖，讓chizuvia坐進駕駛位往前方看時，眼前的景色全被一大堆貓咪擋住。

最近chizuvia就在推特上貼出一張照片，圖中可見有11隻貓咪待在他的車上休息，而有的貓咪將身體趴著休息、有的貓咪在發呆，還有好幾隻貓咪用眼神緊盯著鏡頭。之後他又貼出一段從駕駛座拍攝的影片，原本只有一隻橘貓停在引擎蓋上休息，但在他開始錄影後，又有4隻貓咪跳上引擎蓋，然後牠們就這樣緊盯著鏡頭。

許多網友看到後都笑翻，「好可愛。」、「貓咪知道這個車的主人是好人。」、「羨慕。」、「牠們在開貓咪大會。」、「車子變成貓咪會面點。」也有網友猜測，這些貓可能是希望透過引擎熄火後的餘溫取暖。

相關影片請見：

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