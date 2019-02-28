轉發郭文貴罵王岐山影片被判刑 湖南和尚出獄氣炸揚言上訴

2019-02-28 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月，湖南和尚釋大成被中國湖南省邵陽法院以「尋釁滋事罪」判刑1年8個月，本月23日釋大成終於刑滿出獄。釋大成出獄後受訪透露，他當時只是把中國流亡富商郭文貴攻擊中共和中國國家副主席王岐山的影片轉發到中國各社交網站上就被關，而自己根本是無罪的，將委託律師向湖南省高級人民法院提出申訴。

《自由亞洲電台》25日報導，前年5月，釋大成因為在網路上轉發郭文貴批評中國現任司法部部長傅政華的影片，被行政拘留10天，隨後又因轉發郭文貴批評王岐山的影片再度被捕。去年8月，他被秘密判處有期徒刑1年8個月，直到今年2月23日才出獄。釋大成指出，當時自己的代理律師被法院解聘，法院為他指定律師後就將他秘密判刑，但他認為自己無罪。

釋大成回憶，由於案情涉及王岐山，邵陽政法委當時向他明確表示，他的案子是公安部督辦案件，起初每天提審他一到三次。釋大成說：「我在看守所關了半個月以後，他們局長都親自到看守所來看我，我感覺到這是郭文貴託的北京的關係，對我的態度友善一點了」。

釋大成進一步說：「後來那些公安局的領導也跟我說了。他說你這是公安部的案子沒辦法，我們都是無冤無仇的，但是公安部的命令，我得罪一百個釋大成，也不能得罪一個王岐山。關了四個多月就取保候審了。我回來才三天，我又在推特上挺郭文貴，又把我抓進去，2018年8月6日才開庭」。

法院、警方曾私下解釋 判刑是「奉上級命令」

釋大成透露，法院和警方都向他解釋，他被判刑是奉上級命令，「警方、法院跟我說了，無論是開庭還是怎麼樣，他們沒有宣判我的命令，都是北京安排的，判多久，他們都沒有權力判的。在法庭上，我本來是請了律師的，我妹妹從北京、長沙請了律師，他們都不讓律師跟我見面，後來他們逼我簽字，要安排我的朋友幫我找律師。在法庭上，我自己做無罪辯護，律師也不敢給我做無罪辯護」。

釋大成強調自己無罪，所有言論受到中國憲法保護，在看守所羈押20個月期間，家屬只准探監一次，他的探監權益被剝奪，所有朋友都不敢來看他。釋大成說，羈押期間，他很擔心年過七十的父親，出獄後要抽出更多時間照顧父母，此外，他也將前往北京委託最好的律師，向湖南省高級人民法院提出申訴，請求撤銷邵陽法院對他的判決。

報導指出，釋大成多年來以敢言著稱，持續聲援中國的人權活動人士，常在推特、微信公開批評政府干涉佛教，限制僧侶的論政自由。目前，釋大成已被中國佛教協會除名，他相信各地寺院不會接納他，其生活恐陷入困境。

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