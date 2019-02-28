北韓盼全面取消制裁 川普：美國不能這樣做...

2019-02-28 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩，於27日至28日在越南河內展開川金二會，孰料今天卻沒有達成任何協議，震驚全球。川普原定下午3時許召開記者會，然而久久沒有現身讓媒體枯等，稍早終於出面說話，透露北韓希望全面取消制裁，這對美國來說無法辦到，而且金正恩雖然同意部分棄核，卻不是美國所想要的棄核程度。

川普稱美國與北韓關係仍非常深厚

據《BBC》報導，川普表示，「簽署任何東西都不是一件好事，我們和金正恩度過了整整一天，但我們直接離開了。」川普說，美國與北韓的關係仍非常深厚，但「我們決定不做任何選擇。」

龐皮歐：希望未來幾週內達成協議

川普接著交給美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發言，龐皮歐透露，「我們希望金正恩做得更多，但他沒有做好準備。」龐皮歐指出，在這種狀況下他仍然樂觀，希望未來還是能夠進一步發展，並在之後幾週內達成協議。

川普此時補上一句，直言金正恩方面想要完全取消制裁，但美國不能這樣做。在接受記者提問時，川普又說，金正恩願意在某些方面棄核，然而那些方面和美國所想要的不一樣。

隨著現場媒體不斷提問，川普終於把事情說得更清楚，原來金正恩希望以拆除北韓寧邊核子設施作為條件，讓美國取消所有制裁，但川普不願答應這樣做。

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