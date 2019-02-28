家中貓咪脾氣差都是學你的！研究：貓咪會有樣學樣

2019-02-28 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕很多養貓的飼主常會發現，貓咪的情緒、脾氣時好時壞，因此認為牠們很難搞。不過，英國最新研究卻發現，其實貓咪是透過模仿主人，來發展出牠們的個性，假如發現家中貓咪個性不好，主人可能需要審視自己一下。

綜合報導指出，英國林肯大學（Lincoln University）的動物行為所（animal behaviour clinic）最近進行了一項關於貓咪的研究，其中針對3000多位貓主人、貓咪進行人格分析。結果發現，飼主與貓咪間的關係，與家長與小孩間的關係極為相似，而且貓咪的個性會受到飼主的特質所影響。

研究發現，由神經質、個性較衝動的人飼養的貓咪，也較容易有行為問題、展現出攻擊性、焦慮感，而且牠們還更容易過胖。不過如果主人的個性較樂觀、外向，養出來的貓咪也會比較友善、而且體型也較苗條。

諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）博士後研究員芬佳（Lauren Finka）表示，很多飼主都把貓咪當成是家中的一員，與牠們建立親密的社交關係，因此寵物也會受到主人互動、管理的方式影響。

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