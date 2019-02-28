《河內宣言》破局？ 餐敘取消 川普將直接回飯店開記者會

2019-02-28 14:36

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川金二會確定失敗！ 白宮宣布：未達成任何協議

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會驚傳異動！兩人單獨會談後，加入幕僚進行擴大會談，原定45分鐘的擴大會談已經多延長40分鐘，兩國共進午餐行程取消，白宮發言人桑德絲（Sarah Sanders）突宣布，川金二會在45分鐘內就會結束，川普將直接返回飯店，《河內宣言》恐破局。

綜合外媒報導，白宮發言人桑德絲突然宣布，接下來行程將大幅縮短，原定兩國共進午餐的行程取消，已經進行90多分鐘的擴大會談將在45分鐘內結束，擴大會談結束後，川普將直接返回飯店。

在台灣時間下午5點所舉行的川普記者會，提前2小時召開，桑德絲並未透露雙方原定下午3時所舉行的《河內宣言》聯合簽署儀式是否如期舉行，卻傳出很可能臨時取消；《河內宣言》恐流產，南韓股市立刻暴跌。

《衛報》記者表示，現場瀰漫著一股詭譎氣氛，沒有人知道接下來會發生什麼事，也沒有人確切知道兩國代表團之間的談判究竟發生了什麼。

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