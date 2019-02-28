動私刑！狠男姦殺8歲女童被判無期 最後被獄友打死

2019-02-28 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國59歲男子帕爾馬（Anthony Palma），2年前因姦殺1名8歲女童被判處無期徒刑後，進入俄克拉荷馬州立監獄服刑，孰料近日卻被和他同牢房的35歲囚犯皮拉多（Raymond Pillado）狠狠打死。

據《紐約郵報》報導，帕爾馬姦殺女童哈特菲爾德（Kirsten Hatfield）後將其棄屍，小女孩的遺體至今尚未被發現，但警方透過DNA等證據成功鎖定嫌犯帕爾馬，他遭到起訴後被判綁架、性侵、謀殺罪嫌成立。當局原訂今年要再訊問帕爾馬，希望能得到女童的埋屍地點。

然而，因為謀殺案也被判無期徒刑皮拉多，趁著與帕爾馬同牢房的機會將其活活打死。法醫報告指出，帕爾馬死於鈍器創傷與勒脖窒息。獄方人員則透露，他們認為皮拉多之所以會動手，主要原因是出自於帕爾馬的犯罪性質。

負責女童一案的俄克拉荷馬州米德韋斯特城（Midwest City）警方表示，他們仍會持續調查此案，因為大家都想要找到哈特菲爾德的遺體，並將女童帶回給她的家人。

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