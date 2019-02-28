北韓無核化無果？川普對金正恩說：去核不急於一時...

2019-02-28 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在當地時間今（28日）上午9點（台灣時間10點）展開單獨會談45分鐘，隨後幕僚加入擴大會談，不過對於外界關注的北韓去核化問題，川普表示這「不急」。

綜合外媒報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩展開正式單獨會談，金正恩表示，他知道有很多人對川金會抱持著懷疑的態度，但他相信當那些人看到彼此坐在一起時，就像在看一部「科幻電影」，金正恩強調：「我保證我會盡力為今天的會議帶來好結果。」

川普則表示：「我們的關係很好，將有一次成功的峰會，北韓在經濟上競爭的潛力很大。」川普感謝金正恩釋出善意，停止試射飛彈及核試，不過對於外界關注的北韓去核化問題，川普說這需要一條漫長的道路來實現北韓政權的無核化，所以他「不急」。

川普強調未來美國與北韓的領導人會有更頻繁的會晤；雙方會談結束，幕僚準備加入進行擴大會談。

去年6月新加坡首次峰會協議中，金正恩語意含糊承諾「朝向朝鮮半島無核化」努力，但之後兩國對於無核化定義各有解讀，招致外界強烈批評。

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