毛澤東秘書李銳最後轟習近平：文化很低，我很傷心

2019-02-28 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共已故領導人毛澤東的秘書、黨內「自由派」元老李銳月中今年2月16日逝世北京，長女李南央在父親最後日子寫下的日記在媒體曝光，從內容顯示，在李銳最後的日子，批中國領導人習近平「沒文化」，讓他很傷心，提及他跟習父習仲勛是好友，批「他爸爸多好，痛心得很，搞出這麼個兒子」。

李銳去年3月30日入住北京醫院，《紐約時報中文網》刊登李南央日記，描述了他父親李銳最後數日的生活，在4月6日的日記中寫到，李銳與胡耀邦三子胡德華的一段對話，指李銳得知胡德華將來探望他，很開心，急著把病床搖高，要坐著等待胡德華及他夫人的到訪。

日記寫到，李銳向胡德華說「中國改朝換代靠農民戰爭，幹掉一個皇帝，又出一個皇帝。他（毛澤東）第一篇原稿我看過（《中國社會各階級的分析》），外國留學回來的、大學教授、大官統統是反革命。出現了習近平是你們的責任，你們要把他搞清楚。就是沒文化？毛就是沒文化，數學打零分。習文化很低。我很傷心，他爸爸多好，痛心得很，搞出這麼個兒子。」

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