前律師爆料：當局正調查川普其他不法行為

2019-02-28 04:37

〔中央社〕美國總統川普的前私人律師柯恩今天在國會作證時表示，除了目前已公開的各項調查外，聯邦當局還在調查川普涉及的其他非法活動。

柯恩（Michael Cohen）花費數小時答覆國會議員詢問，內容包括川普在2016年總統大選前曾付出封口費給兩名女性，以及川普曾指示他撒謊隱瞞與莫斯科一筆商業交易有關的談判。

民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）問起，他是否知道這次聽證會還沒有談到的與川普有關的其他犯罪行為，柯恩回答說，他知道，但不能討論這些指控，因為「這是紐約南區檢方正在進行調查的一部分」。

特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正在調查俄羅斯是否干預美國2016年總統大選，與川普或他競選團隊的成員勾結。白宮還在努力對付這起「通俄門」案的調查，柯恩的上述證詞可能使白宮面臨更多不確定性。

柯恩去年12月遭紐約南區法院判刑3年，罪名是詐欺、逃稅和向國會說謊。紐約南區檢方正在調查川普集團（Trump Organization），包括稅務以及可能違反競選經費規定的問題。

柯恩也以當局正在調查為由，拒絕答覆克利什納穆希有關他與川普或其代表最後談話的內容為何的問題。

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