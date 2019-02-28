前國務卿歐布萊特：美國應堅守台灣關係法

2019-02-28 03:52

〔中央社〕對北京近來的對台軍事威脅，前美國國務卿歐布萊特今天表示，台灣關係法是美台關係的重要依據，美國應堅守台灣關係法，明確表達台美關係的重要性。

歐布萊特（Madeleine Albright）今天出席聯邦眾議院外交委員會聽證會討論川普政府的外交政策時，眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）問起，中國國家主席習近平日前表示不會放棄使用武力統一台灣，且中國持續進行島嶼的軍事化，她是否可談談美國維持與台灣堅定關係的重要性。

歐布萊特表示，40年前美國與中國建交時，她正任職於白宮國家安全會議，曾參與美中建交事宜，其中一件很重要的事情是透過台灣關係法讓台美關係常態化，這項法案對指導美國與台灣維持關係十分重要，是美台關係的重要依據。

對於北京近來對台的軍事威脅，歐布萊特感到憂慮。她認為應該堅守台灣關係法內涵，並明確表達台美關係的重要性，美方希望看到以和平方式處理問題，不能或忘責任所在。

歐布萊特表示，在40年後應思考從中國行為中學到什麼。她不願見到美國因為中國崛起而退出國際舞台，不願見到習近平在包括氣候變遷等多邊議題的主導地位，對於中國積極發展一帶一路、在委內瑞拉國內動亂中的角色等，她也十分擔憂。（編輯：林治平）

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