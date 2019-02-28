艾爾段接見庫許納 商討華府中東和平計畫

2019-02-28 02:28

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天在安卡拉接見美國總統川普女婿、白宮高級顧問庫許納，商討區域議題及美國的中東和平計畫。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與庫許納（Jared Kushner）進行兩小時閉門會談。艾爾段女婿、土耳其財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）也與會。

安卡拉與華府正就美國自敘利亞撤軍議題持續對話。艾爾段昨天曾表示，將與庫許納商討經濟和區域議題。

庫許納與美國中東特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）25日起展開為期一週中東行，昨天已拜會阿曼和阿拉伯聯合大公國領導人，接下來還將走訪沙烏地阿拉伯和卡達。

庫許納負責華府的以色列與巴勒斯坦政策。在巴勒斯坦衝突方面，安卡拉和華府立場相左，美國承認耶路撒冷為以色列首都並遷移大使館，招致土耳其猛烈抨擊。

本月稍早庫許納曾表示，川普政府將於以色列4月9日大選後提出「世紀協議」（Deal of the Century）中東和平計畫。

外界預期，以色列和巴勒斯坦衝突，以及伊朗在區域的軍事活動，尤其在敘利亞的部分，很可能會是計畫核心。這項計畫會兼顧政治和經濟誘因，可能有新投資和經濟機會，尤其是對巴勒斯坦人。

美國駐耶路撒冷大使館去年5月14日正式揭幕，引發巴勒斯坦民眾抗議，以色列部隊在衝突期間造成數十名巴勒斯坦人喪生，土耳其和以色列為此相互驅逐對方使節。（編輯：林治平）

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