前律師痛批川普是騙子 雖無證據但懷疑他通俄

2019-02-28 02:12

〔中央社〕美國總統川普的前律師柯恩今天告訴國會，他雖然沒有直接證據證明川普在2016年總統大選期間與俄羅斯串通，但「懷疑」川普涉及與俄國勾結。他並痛批川普是騙子和種族主義者。

柯恩（Michael Cohen）擔任川普的私人律師長達10年，他在國會眾議院監督暨政府改革委員會作證時，對於與川普的關係直言不諱，並舉例說明川普和他的家人如何在2016年選戰熾熱時期與莫斯科或俄國人士打交道。

他說：「有人質疑我是否知道有任何直接證據顯示川普先生或他的競選陣營曾與俄國方面串通。我要清楚說明，我沒有。但我自己也有所懷疑。」

柯恩以往專門替川普擺平問題，他在承認金融犯罪和對國會撒謊後，即將入監服刑3年。他表示，關於川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr）和競選陣營成員2016年6月與俄國方面人員會面，而對方表示可以提供民主黨競選對手希拉蕊（Hillary Clinton）的黑資料一事，他相信川普事先知情。

他說，那次會面的地點是紐約的川普大樓，事前不久他曾聽到小唐納．川普告訴川普「會面已全都安排好」，而川普答覆說：「好的，讓我知道。」

川普正在越南與北韓領導人金正恩舉行第2次高峰會，而特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對「通俄門」案的調查報告也即將完成，柯恩挑在此時對川普砲火全開，痛批他是個「騙子」和「種族主義者」，還說對自己為這位地產大亨出身的總統工作多年感到羞恥。

他指出，川普曾指示他付出封口費給一位宣稱與川普有染的色情片女星，而且對維基解密（WikiLeaks）網站2016年公布不利希拉蕊的資料也事先就知道，但川普對匕F3F2805.CAP [IN] 02/28/19 02:08:52前律師痛批川普是騙子 雖無證據但懷疑他通俄〔中央社〕美國總統川普的前律師柯恩今天告訴國會，他雖然沒有直接證據證明川普在2016年總統大選期間與俄羅斯串通，但「懷疑」川普涉及與俄國勾結。他並痛批川普是騙子和種族主義者。

柯恩（Michael Cohen）擔任川普的私人律師長達10年，他在國會眾議院監督暨政府改革委員會作證時，對於與川普的關係直言不諱，並舉例說明川普和他的家人如何在2016年選戰熾熱時期與莫斯科或俄國人士打交道。

他說：「有人質疑我是否知道有任何直接證據顯示川普先生或他的競選陣營曾與俄國方面串通。我要清楚說明，我沒有。但我自己也有所懷疑。」

柯恩以往專門替川普擺平問題，他在承認金融犯罪和對國會撒謊後，即將入監服刑3年。他表示，關於川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr）和競選陣營成員2016年6月與俄國方面人員會面，而對方表示可以提供民主黨競選對手希拉蕊（Hillary Clinton）的黑資料一事，他相信川普事先知情。

他說，那次會面的地點是紐約的川普大樓，事前不久他曾聽到小唐納．川普告訴川普「會面已全都安排好」，而川普答覆說：「好的，讓我知道。」

川普正在越南與北韓領導人金正恩舉行第2次高峰會，而特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對「通俄門」案的調查報告也即將完成，柯恩挑在此時對川普砲火全開，痛批他是個「騙子」和「種族主義者」，還說對自己為這位地產大亨出身的總統工作多年感到羞恥。

他指出，川普曾指示他付出封口費給一位宣稱與川普有染的色情片女星，而且對維基解密（WikiLeaks）網站2016年公布不利希拉蕊的資料也事先就知道，但川普對二者都一概否認。

委員會的民主黨籍主席康明茲（Elijah Cummings）說，柯恩的證詞「令人深感不安，應該會讓所有美國人都很擔心」。

另一位民主黨眾議員斯佩爾（Jackie Speier）說：「如果這些證詞像表面看來那麼具有爆炸性，我想這會是彈劾程序的開始。」

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