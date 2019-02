對抗極端主義 美911委員會領袖籲採新預防措施

2019-02-28 00:54

〔中央社〕美國911事件調查委員會領銜者今天指出,由於當局在對抗恐怖主義上仍有預防措施不盡完善的問題,應該再度改變對抗恐怖主義的策略。

美國和平研究所(The United States Institute of Peace)「脆弱國家極端主義專案小組」(The Task Force on Extremism in Fragile States)共同主席基恩(Thomas Kean)在記者會上表示:「我們的期望是,如果我們做對了,出動軍隊將永遠是最後選項,而非優先手段。」

基恩是共和黨籍前紐澤西州州長,他和民主黨籍前眾議員漢密爾頓(Lee Hamilton)共同領導「脆弱國家極端主義專案小組」,以及2001年9月11日恐怖攻擊事件後隔年成立的911事件調查委員會。911事件調查委員會2004年發表報告,深入調查美國境內安全防護措施的疏失。

蓋達組織(al Qaeda)策畫執行的911恐怖攻擊事件,在紐約和華盛頓共造成近3000人死亡。

專案小組成員和國會對外政策重量級議員,近日經過會商後提出新報告。報告提出的打擊極端主義策略建議包括:運用外國資源協助維持脆弱國家的情勢穩定、發展其經濟以創造就業機會、打擊國內貪腐和緩解潛藏的極端主義誘發因素。

這份受兩大黨對外政策要角支持的報告今天公布,正好是總統川普預定向國會提出預算草案的前幾週。川普在過去2年皆要求國會削減聯邦政府用於海外的經費,削減比例可高達30%,但都遭到國會拒絕。

親近川普的參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)表示,他正試圖說服川普總統支持外援策略,因為長遠來說,這樣的新策略比較省錢。自2001年911事件以來,美國已投入數兆美元在軍事行動上。

