傳統民主國家疲弱 美智庫示警：將讓中俄權威主義蔓延

2019-02-28 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕有美國智庫近期發表一份報告示警，中國與俄羅斯不斷在區域、甚至全球擴張影響力，企圖主導國際社會的話語權；報告中建議，西方國家應與印太地區的國家展開民主合作，聯合起來與中國推廣的發展模式進行更有效的競爭。

根據《美國之音》報導，美國華府的知名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）2月26日發表一份報告指出，中國與俄國正在全球發起一場涉及政治、經濟和軍事影響力的競爭，試圖挑戰民主體系在國際上的話語權，主要手段包括在勢力範圍內發展經濟與軍事影響力、削弱並挑戰民主體系與規範，降低西方國家在國際秩序中的主導地位。

報告指稱，拉丁美洲、非洲與亞洲的發展中國家與新興國家中，基礎建設、能源和技術等投資，從過去G20成員間合作，逐漸演變為大國互相競爭，其中，西方國家位居下風，如今美國奉行單邊主義，中國透過日益增加的經濟優勢分化歐洲諸國，俄羅斯對歐洲直接政治干涉；俄、中兩國同時也透過網路實現「數位威權主義」，例如俄國用網路攻擊與假消息持續擾亂歐洲與美國，中國則是利用科技來監控自己的人民，並意圖向外輸出「監控系統」。

報告指出，如今傳統的民主國家普遍面臨國內政治、經濟和文化的挑戰，正是因為行政效率低下、財富不平等和社會文化動盪種種因素長期累積，達到頂點形成動盪，民主陣營的兩大領袖「美國與歐盟」都因此陷入低潮。

報告建議，為維護民主在國際秩序的地位，建議西方國家也應對其他國家提供援助、修建基礎設施、支持良政和危機管理等方面推進民主合作，「聯合起來與中國推廣的模式進行更有力的競爭」

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