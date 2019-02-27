想抽菸...俄男「背部插刀」走出病房 醫生勸：你快死了

2019-02-27 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名男子背上遭人插入一隻刀後，緊急送往醫院急救，然而沒想到刀子都還未取出，他就想偷跑到醫院外面抽根菸，直到醫生嚴厲的勸他「你快死了」，男子這才勉強回來。

據《每日郵報》今日報導，34的佛拉迪米爾（Vladamir）日前酒後和他人爆發衝突，背上遭人深深刺進一刀，只剩刀柄露在外面，緊急送往醫院急救，然而醫護人員小心翼翼將他的衣服脫下、準備進行手術時，佛拉迪米爾竟又自己站起來，不顧背上還插著一把刀，就痛苦地扶著欄杆一路向外走，嚇得護理師頻喊「佛拉迪米爾，你瘋了嗎？」但只穿著一條內褲的佛拉迪米爾仍然繼續走，他說：「我想要抽根菸。」

直到一名男醫生嚴厲的對著佛拉迪米爾說，「年輕人，你快死了！」並勸道「你過來打針一下，很快就可以回家」，這時佛拉迪米爾才乖乖聽話，開始往回走。

據了解，當時外面的溫度為零下10度，地上還有厚厚的積雪，而佛拉迪米爾當時身上也沒有菸，推測是想去醫院外面跟別人討菸來抽。

當地的衛生局表示，佛拉迪米爾接受手術後已順利取出刀子，並且狀態相當穩定。

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Russian dude with knife in his back going out for a smoke

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