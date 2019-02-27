青島啤酒、海尼根等19款酒品驗出含致癌成分除草劑

2019-02-27 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國公共利益研究集團（U.S. PIRG）25日發布報告，該組織檢驗20款啤酒及餐酒，結果其中有19款酒類被驗出含有致癌成分的除草劑，連知名啤酒海尼根、青島、百威及健力士也榜上有名，除草劑含量都沒有超過容許值，但已引起不小震撼。

綜合外媒報導，U.S. PIRG在報告中一共檢驗14款啤酒、5款葡萄酒、1款蘋果酒，結果顯示，當中多達19樣均含有致癌成分嘉磷塞（Glyphosate），這是美國基改大廠孟山都生產知名除草劑「年年春」裡的主要成分，嘉磷塞被世界衛生組織（WHO）評定為「極可能致癌物（Group 2A）」。

報告顯示，含有最多嘉磷塞的酒類品牌是青島啤酒，含量為49.7ppb；其次是美國啤酒品牌可樂娜（Corona）、美樂（Miller Lite）、百威（Budweiser），含量介於25至30ppb；海尼根（Heineken）和健力士（Guinness）則含有20ppb。此外，美國莎特酒莊（Sutter Home）的Merlot葡萄酒，含量為51.4ppb，其他還有「Beringer」、「Barefoot」、「Inkarri」和「Frey Vineyards」等酒款也被驗出含有嘉磷塞。唯一未驗出嘉磷塞的酒款為比利時啤酒「Peak Beer」。

U.S. PIRG表示，雖然被驗出含嘉磷塞的酒款很多，但含量都低於美國環保署（EPA）的容許上限，未達危害人體的程度，「不過，過去至少有一項研究顯示，只要攝取1ppt（相當於千分之一ppb）的嘉磷塞，就可能會干擾人體內分泌，刺激乳癌細胞生長。」

美國酒業協會發言人強調，這些酒類的嘉磷塞含量不高，除非一名成人一天喝超過140杯的葡萄酒，喝下的嘉磷塞含量才會達到加州政府環境衛生安全評估單位所規定的危險劑量。

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