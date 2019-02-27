《華為美》MV大讚「天下最美手機」 中國網友直呼「太丟人」

2019-02-27 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為（Huawei）公司受到全球抵制，近期內卻爆出有兒童合唱團拍攝《華為美》歌曲MV，大讚華為是「天下最美手機」，影片曝光後引發中國網友強烈反彈，直呼此舉「太丟人了」，MV已被發布者自行移除。

中國社群媒體「微博」中1支名為《華為美》的歌曲MV，由中國人民解放軍總政治部著名作詞人李幼容等編曲、填詞，可見到多名珠海市「少兒聲樂教室」的兒童們穿著紅色中國LOGO的白T恤，在鏡頭前手舞足蹈、舉著「華為愛心」的字卡，彰顯他們因為愛國所以支持華為的立場。

兒童們輪流唱著「天下手機誰最美？大家都說是華為！電視耐用形色好，中國芯片最珍貴！華為好呀華為美，華為給我增智慧！老師教我愛祖國，國產手機愛華為！華為好呀華為美，華為給我增智慧！老師教我愛祖國，國產手機愛華為！手機世界排座位，奮發創新是華為。爺爺誇她名字好，中華兒女有作為！華為好呀華為美，華為為國爭光輝！我們追夢新時代，從小立志大有作為！華為好呀華為美，華為為國爭光輝！我們追夢新時代，從小呀，立志大有作為！」。

這樣的宣傳手法引來中國網友的反彈，華為公司知悉此事後，連忙透過微博滅火，直呼公司並沒有參與、主導這部MV的製作，是民間有心人士自發性拍片並公布，但網友們依舊認為「找兒童做形象？不是這樣搞的吧」、「愛國從娃娃抓起」、「微博能別刪留言嗎？不能容忍不同的意見就別讓這影片出現在我面前」。

觀看影片請點擊下面

《華為美》歌曲MV傳送門

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