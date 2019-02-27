星巴克推萌萌「櫻花貓爪杯」 強國民眾為了得到它竟這麼做...

2019-02-27 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕跟上櫻花季的腳步，中國星巴克推出一款超萌的「櫻花貓爪杯」，但竟因它長得太可愛，不少民眾徹夜排隊，更有人為此大打出手。

綜合外媒報導，中國星巴克26日推出一系列的櫻花商品，其中又以「櫻花貓爪杯」最令人驚艷，玻璃杯中有貓爪似的容器形狀，在將飲料倒入杯中時會出現貓爪的形狀，相當可愛，不過該商品也引起非常多爭議。

據《人民網》報導，「櫻花貓爪杯」一出，在中國市場蔚為轟動，民眾為了搶購該商品不惜搭帳篷在星巴克門市外排隊，微博及抖音等軟體網站中也相當火紅，甚至在網購平台原訂價199人民幣（約台幣913元）的杯子竟喊到要價1300多人民幣（約台幣6400元）。

不少民眾為了它徹夜排隊購買，甚至出現為了搶杯子而大打出手或是將杯子砸壞等狀況，一名中國店員更在網路上分享，自己遇到後頭顧客買不到杯子，就將前面已買顧客的杯子摔破的情形，貼文寫道「有人在搶貓爪杯的過程中『心態崩了』，乾脆我得不到，你也不要有！大家都不要好過！」

對此星巴克官方回應，目前店中已無該商品的存貨，全都銷售一空，為了滿足廣大消費者的喜愛及需求，正在補貨中。網友紛紛表示「太扯」、「根本炒成天價了」，另有中國網友質疑，由於星巴克「限量不限購」的飢餓行銷，多數貓爪杯都在前幾個排隊民眾搶購下就會銷售一空。

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