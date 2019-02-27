委內瑞拉危機 巴西拒絕採取軍事行動

2019-02-27 04:00

〔中央社〕委內瑞拉危機延燒，美國總統川普表示，不排除對委內瑞拉進行軍事干預的可能性，但巴西政府重申，不考慮對馬杜洛政府使用武力。

美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天在拉丁美洲國家為試圖解決委內瑞拉衝突而舉行的利馬集團會議上強調，川普可能對委內瑞拉採取軍事行動。

但巴西和其他出席會議的南美洲國家明確表示，他們拒絕使用軍隊迫使馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。

當前國際的擔憂是，巴西與委內瑞拉邊境緊張局勢升級，可能會引起兩國軍隊的暴力反應。

為防止美國和其他國家捐贈的食品和藥品進入委內瑞拉，馬杜洛向哥倫比亞和巴西邊境派兵，馬杜洛認為，人道援助是美國政府讓他下台戰略的一部分。

上周末，馬杜洛政府軍隊對試圖強行運送裝有補給品的卡車通過邊境的委內瑞拉人民使用了催淚瓦斯、橡皮子彈和致命武器，軍民衝突產生了對暴力升級以及巴西採取武力反應的恐懼。

為緩和邊境緊張情勢，巴西副總統莫勞（Hamilton Mourao）表示，巴西不會因為委內瑞拉軍隊的槍彈射擊到巴西境內受影響，巴西堅信「可以不採取任何極端措施讓委內瑞拉恢復民主，避免巴西與那些將被歷史判定為侵略者和侵犯國家主權者的國家相混淆」。

除了邊界緊張局勢可能造成衝突外，美國也可能敦促拉美國家支援有計劃的軍事干預，以確保以美國為首的干預措施的合法性。

巴西FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）指出，這是一個外交和象徵性的問題，拉美國家的支持將使美國能夠說，「軍事干預符合委內瑞拉鄰國的利益」。

巴西對美國可能採取軍事行動持謹慎態度，是因為擔心外國勢力在拉美地區進行其他干預打開先例。

還有巴西與委內瑞拉的邊境位於亞馬遜雨林地區，也是另一項隱憂；況且，巴西也沒有干預其他國家的外交傳統，特別是在沒有聯合國安理會認可的情況下。

曾經領導聯合國海地和安哥拉維持和平特派團的巴西後備將軍施耐德（Eduardo Schneider）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問說：「不干預他國內政一直是巴西外交和軍事政策的支柱，不管誰執政，這都是國家的立場；更何況涉及敏感的亞馬遜地區。」

施耐德表示，軍方都是從巴西利益的角度看待事情，「十年風水輪流轉，如果現在支持美軍干預，巴西可能成為未來干預的目標，所以必須很小心，以免成為超級大國戰略中的棋子」。

施耐德說，任何戰爭的後果都是不可預測的，除了軍事行動的直接支出外，巴西還可能被迫在鄰國派駐多年的軍隊；還有其他國家對委內瑞拉的干預也可能促使馬杜洛的支持者和反對者之間發生武裝衝突，甚至有可能組建游擊隊，引發內戰。

巴西政府認為，對委內瑞拉的政治和經濟壓力最終將說服馬杜洛下台，從而能夠舉行新的總統選舉。畢竟，美國對委內瑞拉祭出的一些最嚴厲的經濟制裁，比如實際上使委國石油出口陷於癱瘓的措施，尚未全面生效；而石油出口是委內瑞拉的主要收入來源，這一制裁應對該國經濟產生重大影響。（編輯：陳政一）

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