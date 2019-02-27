川普抵達河內 下榻萬豪酒店

2019-02-27 00:46

〔中央社〕美國總統川普今天晚間抵達越南首都河內，在萬豪酒店（JW Marriot）下榻。川普除了將與北韓領導人金正恩展開第2次高峰會外，也會與越南高層領導會晤。

越南媒體報導，載有川普的「空軍一號」專機今天晚間8時54分（當地時間）抵達河內內排國際機場（Noi Bai），越南官方隨後舉行迎接儀式，越南政府辦公廳主任梅進勇（Mai Tien Dung）與河內市市長阮德鐘（Nguyen Duc Chung）到場接機。

報導指出，川普下機與接機人員握手致意後，馬上走上已在機場待命的凱迪拉克專車，在越南和美國車隊的護送下往河內移動，車隊於晚間9時45分許駛入萬豪酒店。許多當地民眾在機場外面、車隊途徑的道路兩旁以及萬豪酒店外面聚集圍觀與揮手，歡迎川普到訪。

這是川普就任美國總統後第2次訪問越南。川普於2017年11月前往越南峴港市（Da Nang）出席亞太經合會議（APEC）後，飛往首都河內，對越南進行正式訪問，他當時在河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）下榻。

萬豪酒店位於河內市南慈廉郡（Nam Tu Liem），距離金正恩下榻、位於還劍郡（Hoan Kiem）的梅里亞酒店（Melia）約10公里。川普與金正恩明天將舉行第2次高峰會，兩人時隔8個多月再相逢。

相關各方至今尚未公布川金二會地點。

韓聯社引述消息人士報導，川普與金正恩27日將共進晚餐，暫時未知地點，28日將在河內索菲特傳奇大都會酒店舉行峰會，展開全面談判，並預計會在酒店發表聲明，講述峰會結果。

韓聯社報導，川普28日在川金二會後將離開越南，而金正恩將繼續對越南進行友好訪問，直到3月2日。

此外，越南外交部指出，川普訪越期間，將與越共中央總書記、越南國家主席阮富仲與總理阮春福會晤，討論促進雙方合作等事宜。（編輯：陳政一）

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