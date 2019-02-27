傳美軍扣押伊斯蘭國50噸黃金 正轉運美國

2019-02-27 00:30

〔中央社〕根據不同報導，美軍正把從激進武裝團體伊斯蘭國（IS）所掌控敘利亞東部代爾祖爾省扣押的約50噸黃金，轉運到美國。

庫德語巴斯新聞社（Bas News Agency）引述消息人士指出，美軍轉運了在代爾祖爾省（Deir ez-Zor）從伊斯蘭國手中扣押的大約50噸黃金，把剩下的一部分留給庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

土耳其認為，YPG是庫德工人黨（PKK）分支。土耳其、美國和歐洲聯盟認定PKK是恐怖組織。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）引述上述報導指出，這批黃金是從美軍位在敘利亞科巴尼鎮（Kobani）的軍事基地運出。

報導指出，此外，IS從伊拉克摩蘇爾省（Mosul）搜刮的40噸金塊也落入美軍手中。

當地消息人士告訴敘利亞國家通訊社敘利亞新聞社（SANA），美軍把內藏IS黃金寶藏的大箱子搬離敘利亞哈沙卡（Hasakah）南部的達西夏地區（al-Dashisheh）。

報導提到，遭美軍俘虜的IS恐怖分子供出這批黃金所在。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，美國支持的YPG正在尋找IS恐怖分子留在代爾祖爾省的40噸黃金。相關報導與這項說法不謀而合。

敘利亞人權瞭望台組織指出：「美國為首聯軍和敘利亞民主力量（SDF）故意不鎖定代爾祖爾省幼發拉底河（Euphrates）東岸伊斯蘭國恐怖分子掌控地區，因為他們正壓迫投降的IS恐怖分子供出地點，試圖確認這批寶藏所在。」

幼發拉底河東岸領土約占敘利亞面積1/3，除了敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府掌控的代爾祖爾省附近，以及毗鄰伊拉克邊界由IS掌控的區PF5F0J01.CAP [IN] 02/27/19 00:19:23傳美軍扣押伊斯蘭國50噸黃金 正轉運美國〔中央社〕根據不同報導，美軍正把從激進武裝團體伊斯蘭國（IS）所掌控敘利亞東部代爾祖爾省扣押的約50噸黃金，轉運到美國。

庫德語巴斯新聞社（Bas News Agency）引述消息人士指出，美軍轉運了在代爾祖爾省（Deir ez-Zor）從伊斯蘭國手中扣押的大約50噸黃金，把剩下的一部分留給庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

土耳其認為，YPG是庫德工人黨（PKK）分支。土耳其、美國和歐洲聯盟認定PKK是恐怖組織。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）引述上述報導指出，這批黃金是從美軍位在敘利亞科巴尼鎮（Kobani）的軍事基地運出。

報導指出，此外，IS從伊拉克摩蘇爾省（Mosul）搜刮的40噸金塊也落入美軍手中。

當地消息人士告訴敘利亞國家通訊社敘利亞新聞社（SANA），美軍把內藏IS黃金寶藏的大箱子搬離敘利亞哈沙卡（Hasakah）南部的達西夏地區（al-Dashisheh）。

報導提到，遭美軍俘虜的IS恐怖分子供出這批黃金所在。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，美國支持的YPG正在尋找IS恐怖分子留在代爾祖爾省的40噸黃金。相關報導與這項說法不謀而合。

敘利亞人權瞭望台組織指出：「美國為首聯軍和敘利亞民主力量（SDF）故意不鎖定代爾祖爾省幼發拉底河（Euphrates）東岸伊斯蘭國恐怖分子掌控地區，因為他們正壓迫投降的IS恐怖分子供出地點，試圖確認這批寶藏所在。」

幼發拉底河東岸領土約占敘利亞面積1/3，除了敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府掌控的代爾祖爾省附近，以及毗鄰伊拉克邊界由IS掌控的區域以外，東岸領土幾乎都由SDF掌控。

而在幼發拉底河西岸，SDF則掌控敘北曼比季（Manbij）和敘利亞中部的塔布卡（Tabqa）。（編輯：劉學源）

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