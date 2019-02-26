塔利班與美國第5輪和談 聚焦外國駐軍撤退時間表

2019-02-26 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕針對阿富汗的和平進程，美國特使與塔利班（Taliban，神學士）代表將在當地時間2月26日於卡達首府杜哈（Doha）進行第5輪談判，本次會談重點將聚焦在外國駐軍撤退的時間表，並確保任何恐怖組織不會利用阿富汗當基地，對美國發動攻擊。

綜合外媒報導，美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）在25日準備與塔利班正式展開談判前，先行與塔利班組織的創始人之一、塔利班駐杜哈外交辦事處主任毛拉‧巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）進行午餐會。

這也是美方與塔利班談判數月以來會見的最高級別塔利班領袖；塔利班指出，雙方的正式談判將在2月26日展開，本次的談判小組由塔利班政治負責人謝爾·斯坦尼扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）領軍，巴拉達會在必要時提出「建議與指導」。

這次談判將圍繞在上一次談判雙方所達成的初步共識，即「外國軍隊撤退的時間表」與「阿富汗不能成為對美發動恐怖攻擊的溫床」，塔利班發言人扎比胡拉（Zabihullah Mujahid）表示，希望能在預計4天的談判中能獲得成果，《英國廣播公司》（BBC）也引述1位匿名的塔利班高層說法指出，巴拉達在塔利班的影響力可能有助於加速推進「阿富汗和平進程」；不過仍被排除在「和平對話」之外的阿富汗喀布爾政府，仍在2月25日疾呼「塔利班還沒準備好與阿富汗政府談判，但我們準備好了！」

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