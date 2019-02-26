吃飯時滑手機會胖！ 跨國研究證實：多攝入15％熱量

2019-02-26 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕巴西拉夫拉斯聯邦大學和荷蘭烏特勒支大學醫學中心，近日聯合發表一份名為「進食時使用智慧型手機增加熱量攝入」的研究報告，其結果顯示，在吃飯的時候玩手機，會讓人比專心進食時多攝入15％卡路里，導致體重增加。

綜合外媒報導，這份研究邀請62名年紀介於18至28歲的受測者，並安排進行3次試驗。第一次專心進食、第二次邊進食邊滑手機、第三次進食時看報章雜誌，在測試過程中，受驗者可以自行選擇要吃什麼食物，包括健康食品、飲料和巧克力等，直到他們吃飽為止。

研究結果顯示，在專心進食時，受測者平均攝入熱量535卡路里；邊進食邊滑手機時，平均攝入591卡路里，其中體重超重的受測者更攝入高達平均616卡路里，而當受試者邊吃邊玩時，甚至會比專心進食時多吃10％的高脂肪食品；另外，邊吃飯邊看報章雜誌，也會比專心進食時攝入更多熱量。

對此，該研究報告的主要作者薩捷羅尼莫（Márcio Gilberto Zangeronimo）解釋：「智慧型手機和平板電腦已經成為人們進食時主要的『干擾因素』，包括兒童也會受影響，這些令人分心的事物會阻礙腦部正確得知人們攝入的食物數量。因此，關注手機如何影響人們進食的選擇，具有重要意義。」

報導指出，這份研究報告將會刊登在美國學術期刊《生理學與行為》（Physiology and Behavior）上。

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