又是「被署名」？ 哈佛教授否認撰文歌頌毛澤東

2019-02-26 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕繼紐西蘭前總理希普利（Jenny Shipley）「被署名」風波後，中國網路上近日又流傳一篇歌頌文章〈哈佛教授：不容置疑！歷史在不斷證明毛澤東的正確與偉大！〉上頭宣稱由哈佛大學政治系講座教授、哈佛燕京學社社長裴宜理（Elizabeth J. Perry）所作。不過，稍早卻有多名中國網友在社群轉發一份裴宜理的聲明，文中駁斥該文出自她之手。

綜合媒體報導，該份「裴宜理教授聲明」中表示，近期一篇〈哈佛教授：不容置疑！歷史在不斷證明毛澤東的正確與偉大！〉文章，以不同標題、篇幅出現並在網路上流傳，「本人謹此聲明，該文及其所有不同形式的衍生信息，均非本人所寫」。

報導指出，簡體字聲明中直言，「本人對文章產生情況亦毫不知情，該等文章及其所有不同形式的衍生信息，均與本人完全無關。因該文流布甚廣而又誤植本人署名，特此聲明，望各方周知」，並在文末右下角署「裴宜理謹啟」。

報導提到，該篇疑似冒名的長文，主要是從經濟、政治、法制、人民幣與國防等面向，對中共前領導人毛澤東歌功頌德、稱讚毛是「神話」，宣稱毛澤東時代，許多發展建設不僅沒有外界說的那麼糟糕，甚至速度還比西方發達國家、世界強國還快，並指毛創建世界最清廉政府、讓人民沒有生活壓力，還說美蘇的「硬刀子」全失靈等。

報導提及，本月中國官媒也曾刊出一篇署名紐西蘭前總理希普利（Jenny Shipley）的專文〈我們需學著聽中國的話〉，吹捧中國經濟實力與一帶一路。希普利頓時成為眾矢之的，不過她出面喊冤，直呼自己是被「設局算計」，根本沒寫過該篇文章。事後發現其實是中媒拿去年採訪內容修改再登。

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