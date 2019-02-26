特斯拉又傳意外！高速自撞起火 駕駛燒到難以辨識...

2019-02-26 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉又出意外！一輛Model S車款駕駛，在佛州羅德岱堡市（Fort Lauderdale）傳出意外，整輛車起火燃燒，駕駛被拉出車外已燒到難以辨識。特斯拉對此解釋，「高速撞擊可能導致任何車型的車起火，不是只有電動車會出現此情況。」

綜合當地媒體報導，該輛2016年產的特斯拉Model S車款，在24日下午4點半行駛在當地公路，卻因不明原因偏離車道，隨後撞上中間安全島，整輛車開始起火燃燒，連路樹也被波及起火，駕駛當場死亡。

佛州戴維鎮（Davie）警方表示，該車駕駛名為亞萬（Omar Awan）目前該起車禍仍在調查中，他被拖出車外時，屍身已被燒到難以辨識，目前不清楚車禍是車輛瑕疵或者駕駛個人健康因素造成。

警方表示，車速可能是主要肇事原因，特斯拉也解釋，「我們知道車速被當成車禍肇因調查中，也知道高速撞擊可能導致任何車型的車起火，不是只有電動車會出現此情況。」

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