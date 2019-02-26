中國近期火車延誤頻傳 中網友將矛頭指向「金正恩列車」

2019-02-26 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與美國總統川普（Donald Trump）的「川金二會」即將在明日於越南河內展開，金正恩上週六（23日）從平壤搭乘裝甲列車穿越中國、前往越南，不過，目前中國仍處在「春運」階段，許多中國民眾遇到列車延誤，紛紛在微博抱怨這可能和金正恩列車通過鐵路沿線有關。

根據《BBC中文網》報導，有不少中國網友懷疑，最近幾日有不少火車延誤，很有可能是金正恩的列車造成的影響，有網友指出：「今天岳陽火車站從北方過來的全部晚點，工作人員問了十幾個，都給不出解釋，也想不出辦法…」，另外也有網友透露，武漢長江大橋在週一早上被封。武漢長江大橋交通大隊人員對此僅表示，大橋在25日上午進行了數小時的交通管制，至於為何封橋？該工作人員則表示「不方便透露」。

此次北韓方面並未透露金正恩此次行程的具體路線以及是否停靠一些中國城市，中國官方也未回應相關問題。而南韓《韓聯社》引述消息人士指出，金正恩列車23日下午從平壤出發，晚上9點30分左右經過丹東，隨後陸續經過天津、保定、石家莊、鄭州等地，並在25日上午7點經過湖北武漢，下午1點左右停靠在湖南長沙站，預計在今日上午抵達越南同登。

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