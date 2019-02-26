一張照片看出差異... 中國學者批：劉鶴不如李鴻章

2019-02-26 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易第七輪談判週日（24日）結束，美國總統川普表示，有意延後向中國產品加徵關稅，但中國貿易談判主帥、國務院副總理劉鶴，在談判中作出巨大讓步，讓中國民眾反應兩極，有中國學者評論認為，劉鶴不如李鴻章。

《法廣網》報導，中國微博最近出現當年李鴻章和日本代表談判《馬關條約》的圖像，拿來和劉鶴與川普在白宮會面的照片對比，不少中國人稱劉鶴不如李鴻章，「以前領導人都說『不做李鴻章』，沒想到徒子徒孫們，居然想做也夠不著了。」

中國女作家趙麗華針對會面時的座位安排稱，「為什麼我們現在的談判，（落到）不能像李鴻章那樣，長桌面對面對談，而非要川普坐高處、我們坐下面，為什麼？」中國北京大學教授孔慶東則說，「因為李鴻章畢竟還算個文化人，即使簽訂喪權辱國的條約，鬼子（日本人）也起碼給他一點個人尊嚴，不把他當成一條狗」。

其他中國民眾也對劉鶴感到失望，有人怒批劉鶴「晏子使楚，不辱使命，中國歷來都有大節氣的外交使臣，不辱使命！到如今，愧對祖先！」

根據《CNBC》報導，美中談判後，中方做出讓步，承諾購買1.2兆美元（台幣約36兆元）的美國商品。美國農業部長帕度（Sonny Perdue）也透露，中國承諾購買額外1000萬噸的美國大豆。

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