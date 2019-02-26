川金二會明天召開 被預測可能簽《河內宣言》

2019-02-26 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普預定今天晚上就會飛抵越南河內，以能在明天跟北韓領導人金正恩，進行會晤，至目前的訊息指出，雙方都表達出很有意願無核談判，以致韓方釋出訊息，第二次川金會後，可能簽署《河內宣言》。

《韓聯社》報導，金正恩今天清晨搭火車抵達越南同登車站後，換搭汽車前往河內，而據越南外交部的消息，川普則在今晚約8點半飛抵河內，雙方預定明天共進晚餐，後天（28日）進行正式會談，可能在一對一單獨會談和擴大會談後簽署《河內宣言》。

相對於韓方的樂觀，美方的北韓專家卻表達擔憂，《美國之音》報導，川普可能會急於讓北韓無核化問題上求成，而做出過多的讓步，使川金新加坡峰會情況在河內重演。

受訪專家認為，北韓不會對無核化問題做出太多讓步，反而是川普很可能想要金正恩的無核承諾而拚命加碼，已有很多人擔憂，川普甚至可能會放棄美國駐韓美軍甚至是美韓同盟關係，以換取北韓的無核化承諾，並因此獲得諾貝爾和平獎。專家也警告，北韓不止是擁核，還有擁有的相當規模的生化武器能力。

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