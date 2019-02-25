教宗矢言終結神職性侵兒童卻無具體措施 受害者失望

2019-02-25 23:31

〔編譯魏國金／綜合二十四日外電報導〕天主教教宗方濟各二十四日將孌童惡行與古代宗教儀式的「人祭」相提並論，矢言以「神的義怒」面對性侵未成年者的神職人員、終結其上級長官的掩過行徑，並將該「無恥、毀滅性邪惡」的受害者擺在首位，然因他沒有提出具體行動計畫，讓失職的主教承擔應有的罪責而令受害者感到失望。

天主教神職人員性侵未成年者的醜聞近年從澳洲延燒至德國、智利與美國，重創天主教會與方濟各的聲望。方濟各為此將各地一百九十位主教與高階神職人員召集於羅馬，舉行史無前例的防止神職人員孌童的高峰會。在為期四天的會議期間，神職人員聆聽受害者見證，其中一人表示，她被一名會對她施暴的神父性侵多年，並被迫墮胎三次，另一人說，他被猥褻逾一百次。

方濟各二十四日在閉幕演說中指出，教會不是兒童遭侵犯的唯一場所，但他承諾，「如果教會竟出現一例性侵案—這種行為本身已是暴行—該案將以最大程度的嚴肅性處理」，他說，「我想起曾在某些文化中頗為普遍的宗教殘酷陋習，亦即以人獻祭—通常是兒童的異教儀式」，他譴責侵犯兒童的神職人員是「撒但的爪牙」。

方濟各說：「我衷心呼籲竭力對抗教會內外的性侵未成年者惡行，因為我們所處理的是必須從地表上消除的罪惡」，他強調，兒童必須保護「免於貪狼的傷害」，他補充，「我們與謎樣的邪惡面對面」。會議主席隆巴迪神父說，教宗將發布「保護未成年者與弱者」的新「手諭」（Motu Proprio），手諭是根據教宗個人權力所發布的法律文件，他說，該文件將「強化羅馬教廷（Roman Curia）與梵蒂岡城國（Vatican City State）的性侵打擊與防範」。

「主教問責」（BishopAccountability）組織首長道爾（Anne Barrett Doyle）直言，方濟各的演說，「令人大失所望」，瑞士受害者弗布林格（Jean-Marie furbringer）表示：「老實說，這是宗教性廢話，一切都是撒但的錯。」英國受害者桑德斯（Peter Saunders）說：「演說提到撒但，說到邪惡，卻沒有談到永久開除教會聘僱的兒童性侵者與虐待者。」

義大利受害者札納帝（Francesco Zanardi）指出：「我們想看到具體措施，想看到保護孌童神父的主教被公佈，應從打開梵蒂岡檔案，而非摧毀文件開始，應從將檔案交給世俗當局開始。」梵蒂岡過去拒絕交出相關的內部調查檔案，德國樞機主教馬克斯（Reinhard Marx）二十三日坦承，相關人員的惡行不是未建檔就是檔案已遭銷毀。

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