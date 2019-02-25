日皇明仁將退位 宮內廳公布上皇英文稱謂

2019-02-25 23:13

〔中央社〕日本掌管皇室事務的宮內廳今天宣布，日皇明仁退位後成為上皇，英文稱謂是「His Majesty the Emperor Emeritus」，具有榮譽職的意涵。

明仁將於4月30日退位，成為上皇，英文為「His Majesty the Emperor Emeritus」；皇后美智子將成為上皇后，英文稱呼為「Her Majesty the Empress Emerita」。

emeritus這個英文單字通常用於對有經驗、功績的人士表達敬意時。

宮內廳表示，emeritus也用於2013年退休的前天主教教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）的稱號，但在各國王室當中，沒有前例。

宮內廳調查各國王室的稱號，退位的國王持續用同樣稱謂的有西班牙、蘇丹、比利時等國，而荷蘭皇室則是恢復即位前的稱謂。宮內廳認為，這些例子都不符合日本的國情。

明仁退位後，5月1日皇太子德仁將即位為日皇，現在的二皇子秋篠宮將稱為「皇嗣」，英文的稱謂同皇太子的英文「the Crown Prince」。

日本掌管皇室事務的宮內廳今天宣布，日皇明仁退位後成為上皇，英文稱謂是「His Majesty the Emperor Emeritus」，具有榮譽職的意涵。圖為明仁天皇前往昭和天皇陵墓參拜。（美聯社）

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