國營電視台公布 俄飛彈可能攻擊美境內目標

2019-02-26 00:31

〔中央社〕繼總統蒲亭20日發表國情咨文，並揚言若美國未來在歐洲部署中短程飛彈，莫斯科將把自家飛彈直接瞄準美國後，俄羅斯國營電視台24日晚公布美國境內的潛在攻擊目標。

相關資訊由國營電視台「俄羅斯-1」（Rossia-1）週日晚間的重點節目「一週新聞」（Vesti Nedeli）公布，主持人是知名政治宣傳家、親克里姆林宮的基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）。他曾宣稱，莫斯科能在核戰中把美國化為「輻射灰塵」。

根據基榭廖夫的說法，俄羅斯可能的攻擊目標包括美國國防部所在地五角大廈（Pentagon）、美國總統度假地點大衛營（Camp David）和其他軍事設施。基榭廖夫宣稱，從潛艦發射的俄羅斯「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈，能於不到5分鐘擊中鎖定目標。

克宮質疑，美國有意在退出1987年冷戰時期和蘇聯簽署的中程核飛彈條約（INF）後，於歐洲部署中程核飛彈，此舉勢必對俄羅斯的安全構成威脅。蒲亭日前在發表國情咨文時揚言，屆時俄方將被迫強力回應，且莫斯科已掌握能直接攻擊美國的先進武器。美方則表示，現階段在歐洲並無相關部署計畫，且俄羅斯為違反條約的一方，蒲亭的發言是不實宣傳。

基榭廖夫今晚公布的美國境內攻擊目標還包括早已於1998年關閉、位於馬里蘭州的軍事訓練中心瑞奇堡（Fort Ritchie），以及於2001年關閉、位於加州的麥克里蘭空軍基地（Mcclellan Air Force Base）。

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