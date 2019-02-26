中國擴軍不會停 十一國慶閱兵是看點

2019-02-26 00:18

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮23日在香港的論壇上指稱，中國今年10月1日國慶節閱兵時，北京當局將秀「一些新的」短、中程彈道飛彈。他還說，隨著兩岸緊張情勢升高，北京當局正在建立一支能與全球任何國家匹敵的海軍及飛彈部隊。

金燦榮在該研討會上提到，中國此前已在擴軍上取得重大進展，但這只是開始，好戲還在後頭。儘管他並未進一步詳述何謂「一些新的」，但提到中國正為台海可能發生的衝突做好準備。他認為，接下來5或10年，台灣可能是北京「最大的變數」，尤其一旦美國決定「激化」此一情勢。

香港英文「南華早報」報導，金燦榮以其對敏感議題直言不諱馳名。他說，「北京雖希望和平統一，卻惟恐（台灣）傾獨人士和美國右翼（政客）製造麻煩。」

為紀念中國發表「告台灣同胞書」40週年，中國國家主席習近平1月2日發表談話。他提到，「兩岸長期存在的政治分歧問題……總不能一代一代傳下去」。南早報導，這番話表明，他欲使兩岸分裂畫下句點的決心。

台灣當局2017年曾發現中國部署瞄準台灣的「東風16型（DF-16）」彈道飛彈。金燦榮表示，中國正迅速提升其飛彈能力。人民解放軍的短中程飛彈庫存，已達約3000枚，而這只用了中國15％的產能，「難以想像我們產能全開的狀態。」

金燦榮說，在中國的軍事現代化計畫下，已在太空、電子及網路戰上取得大幅進展，但這只不過是開端。他表示，除了飛彈部隊，北京也正大力投注擴充海軍。中國海軍「055型（Type 055）」飛彈驅逐艦的服役，正改變美國與中國之間的軍力平衡。部分中國軍事專家聲稱，055型和美國海軍的任何軍艦相比，皆毫不遜色。他認為，「這是500年來頭一遭，東方國家擁有至少不遜於西方國家的武器裝備。」

金燦榮表示，隨著中國海軍持續進行現代化與擴編，也許會迫使美國重新思考其在中國周邊地區的定位。他說，當中國有多艘驅逐艦和4或5艘航空母艦，「美國將無法干預台灣（議題）」。他還說，中國2018年有近3000萬大學生，乃美國的兩倍，其中過半正研讀科學或工程，中國每年約有400萬名科學和工程學的學士，美國僅44萬。因此中國也很快就能擁有為達成其軍事企圖所需的龐大科學、學術及研究人員。

此外，北京目前還只是以約1.4％的國內生產毛額（GDP）來挹注其軍事開支。他形容，用中國吸菸者所繳的稅金來支應這筆支出，就「綽綽有餘」。根據北約組織（NATO）統計，2017年，英國國防預算的GDP佔比為2.1％、法國為1.8％、德國為1.2％。世界銀行（World Bank）與聯合國則認為中國該年度的佔比為1.9％，與金燦榮的估算不同。

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