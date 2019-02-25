扯！ 慶祝國定節日 俄國女警官邀脫衣舞孃表演被解職

2019-02-25 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯布里亞特共和國（Республика Бурятия）的烏蘭烏德（ULAN UDE）的1名俄羅斯高階女警官，為了慶祝2月23日的俄羅斯國定假日祖國保衛者日（День защитника Отечества），找了1名脫衣舞孃到警局表演，影片意外流出後，該名女警官被以違反紀律和職業道德標準遭到高層解職。

綜合外媒報導，影片中1名穿著黑色內衣與長襪的性感女郎步入會場，讓現場衣著整齊的男性警官嚇了一跳，當音樂響起，該名女郎便隨著音樂的擺動而脫衣，讓現場的男性警官不斷露出尷尬的笑容，並緊握雙手，最靠近女郎的警官則把頭完全撇向反方向，完全不敢看一眼。

影片在網路曝光後引起了布里亞特共和國內政部的注意，並馬上派員調查相關細節，根據當地媒體報導，該活動的負責人已遭解職，此消息一出，便引起網友激烈的討論，有的網友不贊同內政部的做法，「真正的派對不就這樣嗎？」、「這些人不過是在享受派對，真正該感到羞恥的人，是把影片洩漏到網路的人。」，也有人支持內政部的做法，「根據這派對，我可以想像他們的辦案能力。」、「這派對就像石器時代一樣恥辱。」

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