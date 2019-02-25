華為新機有隱情？ 三星面板技術遭竊4.25億賣中國

2019-02-25 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日韓國三星推出摺疊手機Galaxy Fold，中國華為昨（24）日也發表摺疊機Mate X，較勁意味濃厚。不過，有報導指出，去年11月韓國水源檢察署起訴11人，涉嫌以空頭公司向中國洩漏三星OLED摺疊技術。這意味著，華為發表的新款折疊機中或許另有隱情。

綜合媒體報導，洩密人員以「Toptec」為名成立空殼公司，取得三星的使用設備和螢幕圖紙，並轉售給中國京東方科技集團股份有限公司（BOE Technology），而該公司正是為華為提供顯示螢幕的供應商。洩密人員非法獲利155億韓圜（約4.25億元台幣）。11名被告包括該空殼公司之CEO已遭逮捕，全案等待法院開庭審理。

由於OLED螢幕較傳統液晶顯示螢幕輕薄，還有高亮度與耗電量低等特點，近年中國面板產業也積極開發OLED面板技術。不過，倘若中國竊取三星技術屬實，中國製的摺疊機可能受此影響延遲上市。

據了解，三星歷時6年研發遭竊取之技術，並投入了高達1500億韓圜（約41.2億元台幣），該技術甚至被指定為南韓工業技術保護法所保障的國家核心技術。

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