英資安首長：中國5G霸業威脅安全恐達數十年

2019-02-26 00:00

〔中央社〕英國資訊安全主管機關「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明今天警告，中國在全球電訊網路占有優勢地位，構成的安全威脅恐持續數十年，且問題比華為和美國間的紛爭更深遠。

法新社報導，隨著各國準備推出速度超快的第5代行動通訊技術（5G）網路，愈來愈多人擔憂，北京可能利用中國企業提供的硬體來刺探西方政府情報。

路透社報導，身為英國三大情治首長之一的佛萊明（Jeremy Fleming）在新加坡表示，科技以難以置信的速度變化，已引發前所未有的不確定性、不穩定性和風險。

佛萊明對一群東南亞政府和軍事首長說：「中國在科技全球化時代占據的地位，帶來的戰略挑戰比單一電訊設備企業大得多…這對我們所有人都是首要戰略挑戰。」

佛萊明表示：「這是極其複雜的戰略挑戰，將橫跨未來數十年。…我們如何因應，將對我們的繁榮和安全至關重要，遠超越5G合約議題。」

佛萊明指出：「5G將是當代或任何時代最重要且影響最大的科技之一。…我們需要有多元化的市場，在品質、安全和價格上競爭。」

佛萊明表示，外界有必要完全了解，允許中國企業進入市場可能帶來哪些風險。

他說：「我們未來的安全，將不是由我們的編碼方式、我們的晶片設計或我們網路營運商的熟練技巧來獲得保障，而將由我們的聯結和我們的關係來保障，這層關係讓我們有信心採取果斷行動對抗共同威脅。」

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