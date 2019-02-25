悚！ 西班牙逆子弒母分屍 還將屍塊烹煮後與狗分食

2019-02-25 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙首都馬德里最近發生了1起駭人聽聞的弒母碎屍案，26歲的無業男阿爾貝托（Alberto Sanchez Gomez），殺害其66歲親生母親瑪麗亞（Maria Soledad Gomez），將屍體切碎成1000多塊分裝於大保鮮盒，並將保鮮盒置於冰箱，再將屍塊烹煮與狗分食。

綜合外媒報導，因為死者瑪麗亞失蹤了一個月，警方為了尋找她的下落而前往嫌犯的住處，詢問阿爾貝托是否知道母親的下落，阿爾貝托直接向警方供稱殺了母親，警方在家中冰箱尋獲裝有屍塊的6個大型保鮮盒，並在垃圾中發現部分腸子，唯獨重要的內臟尚未尋獲。

阿爾貝托向警方供稱他將部分屍塊烹煮後與寵物狗分食，而他的友人透露，阿爾貝托染上毒癮後性情大變，不僅不工作，常常因家暴母親而被捕，還常喝醉在公園與流浪漢起衝突，鄰居向當地媒體透露，阿爾貝托常偷母親的錢以換取毒品，並稱常常看到瑪麗亞身上有瘀青，沒想到最後會被兒子殘忍碎屍。

阿爾貝托目前被以殺人罪起訴，警方仍需調查瑪麗亞明確的死因，阿爾貝托待精神狀況鑑定後將繼續收押與接受調查。

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