白宮推「川金二會」紀念幣 會還沒開已搶購一空

2019-02-25 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮紀念品店曾在第1次川金會前夕發行紀念幣，不料後來會面取消，眼看「川金二會」將至，白宮紀念品店又再度推出了紀念幣，開賣不久後便搶購一空。

綜合媒體報導，美國白宮紀念品店推出「川金二會」紀念幣，1枚要價100美元（約新台幣3074元），限量1000個，27日的「川金二會」還沒到，就已經銷售一空，熱度不輸去年6月第1次川金會成功舉辦時，主辦國新加坡發行的紀念幣。

紀念幣正面印了1個大大的「2」，和兩國領導人的名字，以及「邁向和平的新路」（New Avenue Towards Peace）幾個大字。背面則有美國、北韓、越南3國國旗，與「2019越南和平對話」（PEACE TALKS VIETNAM 2019）、「第2次」（제2회）等字，設計相當精美。

「川金二會」將於本月27、28日在越南首都河內舉行，北韓領導人金正恩已經搭上前往河內的火車，美國總統川普也預計於台灣時間26日凌晨搭乘專機前往越南。至於本次主辦國是否會效法新加坡再打造1款紀念幣？目前仍沒有相關消息傳出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/