還有同夥把風！海鷗裝沒事闖店門 熟練偷叼走零食...

2019-02-25 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕國外1間餐飲業者近期內遭偷竊，但店家並沒有對此報警，反將竊嫌與共犯的犯案過程PO上網路，原因在於該名竊賊是1隻海鷗，且這也不是牠第1次行竊，逗趣的模樣引發網友直呼「好可愛」。

位於英國默西賽德郡（merseyside）的1間餐飲店，員工在上班時發現敞開的大門外頭，出現1隻「織女銀鷗（Larus vegae）」，牠雖然看見店內有人，但還是若無其事地假裝進店消費，漸漸走向擺滿洋芋片零食的鐵架，箭步上前用鳥喙銜住1包洋芋片並快步走向店外，與在外頭把風的同夥一起振翅飛去。

《紐約郵報》、《ODDSbible》等外媒先前也報導過該店家被海鷗小偷光顧的消息，但先前的影片均顯示該隻海鷗是單獨作案，此次結伴同行令店員相當訝異，將影片上傳到網路上引發網友討論。

影片被分享到台灣臉書社團「爆笑公社」，網友們看見海鷗可愛的模樣，紛紛留言表示「嫌犯長的太像了，一定抓不到真兇」、「賊鷗果然鳥如其名」、「這鷗都成精了」、「還有黨羽一起抓」、「還知道快跑」、「看來之前有先探過地形，熟練得很」、「我兒子說牠打的開嗎？」。

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