金正恩列車又改路線！不去廣州直接從長沙南下赴越

2019-02-25 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕第二次「川金會」即將於越南登場，北韓領導人金正恩乘專門列車經中國前往越南，專列今（25日）早已經過武漢，本預計可能經廣州、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥，但傳出不經廣州，直接取最短路徑，從長沙南下。

據《韓聯社》報導，金正恩專用列車昨（23日）下午從平壤出發，晚間9點越過國境，抵達中國邊境城市丹東，本預計列車會在昨（24日）抵達北京，與中國國家主席習近平會晤後再南下，但金正恩專列並未進入北京，而是在昨下午1點左右抵達天津後，直接南下。

根據最新消息顯示，金正恩專列今上午7時許已經過武漢，本預計接下來將會經廣州、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥，但為了於明（26日）上午抵達越南，金正恩專列很可能不路過廣州，而是直接經長沙、南寧，利用最短路線開往憑祥。

越南當局宣布從諒山省同登到河內的170公里路段在26日上午6點至下午2點嚴禁所有車輛通行，暗示金正恩可能在26日抵越。

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