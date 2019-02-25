俄公布最新秘密武器 射程1萬公里的核魚雷「波賽頓」曝光

2019-02-25 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷去年曾稱正在積極研發戰略秘密武器，其中以核動力推進的核魚雷「波賽頓」（Poseidon）備受矚目，近日俄羅斯媒體曝光「波賽頓」在水底發射的影片，顯示這項祕密武器離正式服役不遠。

綜合外媒報導，近日俄羅斯媒體公布了核魚雷「波賽頓」的測試影片，可以看到「波賽頓」在水下發射的畫面，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）證實，這款核動力魚雷的水下測試已經完成，距離正式裝備部隊已經不遠，未來將擁有超過32枚「波賽頓」核魚雷，來保持對美的威攝。

「波賽頓」核魚雷長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為推進動力，而魚雷本身也裝備核彈頭，這意味著如果在裝備核彈頭進行攻擊時，核反應堆也將發生連鎖反應產生二次爆炸，讓威力加倍。

「波賽頓」能從1000公尺深的水中發射，水中時速可達100公里，深潛能力和高速的結合使其難以被攔截，俄羅斯稱這魚雷可以從1萬公里遠發射，對於航母戰鬥群和港口等重要目標構成嚴重的威脅；俄羅斯總統普廷表示「波賽頓」將於今年下半年部署，同時暗示美國官員，在威脅俄羅斯之前，先考慮「我們未來武器的射程和速度」。

美國機械科技界的經典雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）甚至以「末日魚雷」（Apocalypse Torpedo）來稱呼這個俄羅斯新型武器，認為若爆發核戰，這個魚雷能讓美國鋪天蓋地的反導防護網無用武之地，成為令人恐懼的「第二擊」。

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