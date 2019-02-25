借3600擺攤8天！國二生大賺7.8萬 網：商業奇才

2019-02-25 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省德州市一名就讀國二的男學生，利用寒假擺地攤，向媽媽借了800元人民幣（約3665元新台幣），著手準備遊戲攤位，大年初八到元宵節這段時間就大賺1萬7千元人民幣（約77875元新台幣），忙得不可開交，還請了2個幫手才應付得過來，網友看了大讚，「商業奇才」。

綜合中媒報導，目前國二的楊博超去年寒假到廣場玩，看到類似的遊戲攤販，覺得很有趣，今年寒假楊博超再度到廣場，發現這樣的攤位很少，突然間靈機一動，決定要自己擺攤，一回家就和媽媽說出自己的想法，媽媽對此相當支持，贊助楊博超800元人民幣（約3665元新台幣）購買材料，楊博超採購了400個玻璃杯、逾300個乒乓球後，開始在廣場上擺攤，沒想到生意好到楊博超一人接應不暇，還另外一天多花200元人民幣（約916元新台幣），找了2人來幫忙。

客人們反應熱烈，紛紛搶著玩楊博超的小遊戲，這個遊戲就是，客人站在指定的地點朝著玻璃杯投乒乓球，每個玻璃杯都有5到100元人民幣（約23到460元新台幣），客人只要將乒乓球投進玻璃杯，即可獲得杯中的錢，楊博超大年初八開始擺攤到元宵節，短短8天楊博超就賺進1萬7千元人民幣（約77875元新台幣），對於這些錢要怎麼運用？楊博超興奮地說，要用來買最棒的手機給媽媽，因為這次的成功多虧了媽媽，若沒有媽媽支持，他也不會擺攤。

網友看了紛紛稱讚，「天生商業奇才」、「有頭腦、有執行力、有領導力。成功是必然」；不過也有網友認為，「賺錢了就是奇才，是個聰明的孩子，以後大有可為；虧錢了就是不好好在家待著，出來賺錢現在知道社會的殘酷了吧！好好讀書吧！」

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