洗腦一帶一路國家？中國擬海外廣設孔子學院、魯班工坊

2019-02-25 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國在海外廣設孔子學院，遭到西方國家多所大學認為具政治目的而抵制並關閉，不過，中國最新發布的教育計劃中，不止要在一帶一路國家廣設孔子學院及推孔子教育，並鼓勵職校在海外建「魯班工坊」。

《新華社》刊登中國國務院日前印發的「加快推進教育現代化實施方案（2018-2022年）」（簡稱為「實施方案」），重點任務之一就是「推進共建一帶一路教育行動﹐深化與共建一帶一路」的國家人文交流，優化孔子學院區域佈局，加強孔子學院的能力建設。

《美國之音》報導，中國更發布「中國教育現代化2035」計劃，要鼓勵有條件的職業院校在海外建設「魯班工坊」，其實就是「中國製造2025」教育版，重點在於增強中國總總體實力和國際影響力。

據報導，截至去年9月底，中國已在149個國家和地區建立了530所孔子學院，以及1113個中小學孔子學堂，累計培養各類學員9百多萬人，但近年也遭受包括美國、法國、瑞典、加拿大等多所大學抵制並關閉孔子學院，認為具有政治目的，干涉學術自由。

美國聯邦調查局局長克里斯多夫雷（Christopher Wray）去年2月在參議院作證指出，孔子學院已經成為中共海外情報網絡的前哨，但中國政府以及孔子學院強烈否認指控。

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