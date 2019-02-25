大洗牌！金正恩啟用新人談判川金會 分析：挑撥川普

2019-02-25 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將與北韓領導人金正恩進行第二次峰會，根據外媒報導，金正恩此次把較為資深的外交團隊洗牌，過去與美方談核武問題的外交官不在此次名單上，而是啟用新人與美國討論去核問題，分析認為，金正恩此舉目的，是要製造川普和其技術官僚之間的不合。

《路透》報導，金正恩與川普二次峰會前，對其外交團隊洗牌，其中最受矚目的是由過去很少曝光的金赫澈（Kim Hyok Chol）擔任朝鮮特使，金赫澈上週三抵達越南首都河內，與美國北韓問題特使比根（Stephen Biegun）舉行工作會談。

《美國之音》報導指出，北韓前駐英公使太永浩（Thae Yong Ho）上星期在首爾記者會上表示，金正恩啟用新人參與對美談判，目的就是製造川普和其技術官僚之間的不合，「北韓外交走上了前所未有的戰術軌道，就是為川普量身打造。任命金赫澈，是金正恩試圖讓人感覺到，沒有任何人可以影響他們的直接溝通。這樣川普就會與他交談，不聽自己團隊的勸告。」

外界指出，金赫澈獲晉升，外傳與太永浩（Thae Yong Ho）2016年叛逃和北韓駐義大利大使館臨時代辦曹成吉（Jo Song Gil）近期失蹤有關，增加了金正恩對資深外交官的不信任。消息人士透露，一直負責對美事務的北韓外務省副相韓成列（Han Song Ryol）去年也遭到清算，被送往勞改營，罪名是美國的間諜；據透露，韓遭到清算之後，北韓外務省的很多官員都受到了影響，也是金赫澈被晉升的一個重要原因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/