日本冲繩美軍基地遷移公投 反對票超過7成

2019-02-25 03:12

〔中央社〕日本冲繩美軍普天間基地是否遷至名護市邊野古，冲繩縣昨天舉辦公民投票，最終計票結果今天出爐，反對邊野古沿岸地區填海造地興建美軍基地的票數比例高達72%。

法新社和共同社報導，冲繩縣政府指出，這項公投的投票率大約52%，其中反對票比例約72%（43萬4273票），贊成票比例約19%（11萬4933票），「兩者皆非」的票數比例則逼近9%（5萬2682票）。

這項不具法律拘束力的公投於14日公告，冲繩縣有資格投票的選民（截至13日）估計是115萬3591人。

3個投票選項中，獲得最多票數的選項若達到選民的1/4（約29萬票），冲繩縣知事必須尊重結果，並把公投結果通知日本首相和美國總統。

如今公投反對票數確定超過選民的1/4，這代表冲繩縣的民意反對在邊野古填海造地建美軍基地。

冲繩縣知事玉城康裕告訴記者：「我會強烈要求日本政府正視我們民眾的堅定民意，立即重新檢視現行政策且停止建設。」

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