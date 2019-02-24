英國名醫：「液態飲食」或成為改善糖尿病的靈丹

2019-02-24 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕除了醫療需求，歐美部分人士亦流行以「液態飲食」（或稱全流質飲食）減重的方法，意即將高蛋白、低油、低醣的食物製作成流質，並一天吃約5至6餐的方式來減重，其中一個高成功率的關鍵便是：人類對於減重的動機非常強烈。英國名醫斯托帕德（Dr Miriam Stoppard）在《每日鏡報》上撰文表示，若將這樣的飲食方式，用以幫助第2型糖尿病患者減重，甚至有可能幫助治癒。

據《每日鏡報》報導，英國格拉斯哥大學的李恩（Mike Lean）教授便進行了這項名為DiRECT（Diabetes Remission Clinical Trial）的實驗，邀請277位過重的患者參與共計3個月的低卡路里的液態飲食食譜計畫，一年後訪查，初期的體重快速下降轉變為長期、穩定的體重下降。李恩教授表示：「計畫留用率高達89%，非常驚人。」意即約246位受試者繼續使用了該食譜。

李恩在《英國醫學期刊》中表示，他想給予第2型糖尿病患另一個完善的治療計畫選擇，這種食譜不僅能讓病患長期而穩定的減重，一般的營養師及護士即可對病患實施，費用也將會比以藥物治療更加便宜。

對此，英國國民保健署（NHS）已計畫進行初輪的低卡路里食譜計畫，將邀請500名第2型糖尿病患參與，並請醫生開設單日約800卡路里的液態飲食食譜當作主要處方，並隨時觀察並給予支援。這便是受李恩教授的試驗啟發，證明了低卡路里飲食可以讓第2型糖尿病進入緩解期。

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