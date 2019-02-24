借喻喬治歐威爾《1984》 《華郵》：今日新疆未來中國

2019-02-24 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》（Washington Post）24日的社論表示，中國政府對新疆的監控無所不在，還企圖消滅維吾爾族的傳統文化，直指「現在的新疆即未來的中國」。

據《中央社》引述《華郵》社論，新疆的維族約有1100萬人，其中約有250萬人遭監視器監控，當地許多清真寺和飯店都設有全球定位系統，數量多達660個。另外，目前還有多達100萬的維族人被關押在「再教育營」，中國當局透過洗腦措施，試圖根除他們的傳統文化及語言。

加州柏克萊大學資訊學院「對抗權力實驗室」（Counter-Power Lab）的主任蕭強表示，目前中國已正式宣布，將搜集12至65歲新疆居民的DNA樣本，而當局正在利用人工智慧，建立監控數據和DNA資料庫。中共通過監控和科技技術剷除異己、確保政權的穩定，而新疆是中國的前期監控測試平台，未來該措施將擴及全中國。

社論的結尾提及英國作喬治歐威爾（George Orwell）的《1984》，該著作以「思想警察」、「專制體制」諷諭當今，殊不知這樣的世界已在新疆體現。

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