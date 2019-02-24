大膽！男子「雙手緊抓」走懸崖峭壁 竟沒任何安全裝備

2019-02-24 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子穆德（Khalid Mulla）日前登山時，竟在未攜帶任何安全裝備的情況下，走在僅能讓一個人通過的峭壁，同時另一邊就是深不見底的山谷，影片曝光後，許多網友都替他捏了把冷汗。

據《每日郵報》21日報導，穆德在去年12月登上位於印度南部的西高止山（Western Ghats），該座山平均海拔約有1200公尺高，最高峰海拔則有2695公尺。從穆德同伴拍攝的影片中可見，穆德身上僅背著一個大背包，沒有任何安全裝備，然而他就這樣站在僅一個人能通過的峭壁上，雙手緊抓著邊緣小心翼翼地往前走，而他的另一邊就是險峻的山谷，若一不小心失足，後果恐怕不堪設想。

這段驚險的影片曝光後，許多網友紛紛留言「這是在開玩笑吧？沒有安全裝備」、「太危險了」、「我站在那裡就腿軟了」、「佩服他的膽量」、「這掉下去絕對掰掰」、「後面的人怎麼有勇氣邊爬邊拍」、「負責拍攝的人是不是更強啊」。

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