丹麥男子鼻塞、失去嗅覺2年 竟是鼻腔內長牙

2019-02-24 16:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕丹麥一名59歲男子被鼻塞困擾2年，甚至失去嗅覺，檢查發現鼻腔內有異物，經手術取出後，赫然發現是一顆牙齒。這起罕見病例已刊登於《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Case Reports）。

英國「每日郵報」近日報導，負責的醫生富格桑（Milos Fuglsang）指出，該名病患是罹患罕見的「鼻腔異生齒」（intranasal retained tooth），約有0.1％到1％的人會出現這種情況，但不一定有所察覺。資料顯示，在1959年到2008年間，僅出現過23起此類病例。

過去2年來，該名患者一直鼻塞、失去嗅覺，左邊的鼻孔還經常流出乳白色分泌物。他曾自行使用類固醇噴霧，希望能消除腫脹，卻效果不彰，因此前往奧胡斯大學附設醫院（Aarhus）的耳鼻喉科檢查。

醫生發現，患者的鼻子已彎曲，鼻腔內有腫塊，初步懷疑是囊腫或腫瘤，但動手術取出後，竟發現是一顆牙齒。「鼻腔異生齒」過往病例顯示，臉部受傷、感染或顎裂（cleft palate）而導致牙齒移位，可能造成這種情況。

事實上，該患者的下巴和鼻子過去曾斷裂，並進行過重建手術，但醫生指無法斷定兩者是否相關，牙齒可能早已在患者鼻腔內，直至近期才出現徵狀。患者在接受鼻腔鹽水沖洗，並服用抗生素10天後，在1個月內康復。

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